SP wil opheldering over rampenbestrijding na lek Duitse kerncentrale

De SP stelt vragen aan het College van Gedeputeerde Staten in Groningen over de lekkage bij de kerncentrale 'Emsland' in het Duitse Lingen. De partij vindt onder andere dat de informatievoorziening beter moet.

Volgens het Nedersaksische ministerie van Milieu ging het om 'een lek van koelwater, dat niet als gevaarlijk wordt beschouwd.'

Onderzoek

De SP wil van het college weten of de Nederlandse autoriteiten betrokken zijn geweest bij het onderzoek naar het lek. De partij wil graag meer weten over het koelwatersysteem waar een lekkage is geweest, of dat het lek in een ander systeem was. Ook wil de SP meer weten over de informatievoorziening en het rampenbestrijdingsplan.

'Ik maak me zorgen over het gebrek aan informatie over de Emsland kerncentrale', zegt SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. 'Op de website van de Nederlandse Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid (ANVS) staan wel de incidenten bij de Nederlandse kerncentrale bij Borssele, maar niet van de kerncentrales vlak over de grens.'

Rampenbestrijdingsplan in ontwikkeling

Deze site verwijst voor de Emsland-kerncentrale naar de regionale veiligheidsplannen. Daar staat alleen het plan van de veiligheidsregio's Twente, Drenthe en IJselland vermeld.

Op de website van de veiligheidsregio Groningen staat enkel dat er een rampenbestrijdingsplan in ontwikkeling is. Serbanescu-Kele: 'Wel jodiumtabletten uitdelen, maar vervolgens rondom een incident geen informatie beschikbaar hebben geeft onrust.'

SP-kamerlid Sandra Beckerman: 'Er hebben zich al veel incidenten voorgedaan bij de Emsland kerncentrale. Volgens een rapportage van vorig jaar zijn er al 142 storingen geweest. Het is belangrijk dat inwoners hierover goed geïnformeerd worden.'

Jodiumpillen

De kerncentrale Emsland, circa 20 kilometer van de Nederlandse grens, is in 1988 in gebruik genomen en moet in 2022 worden gesloten. Voor het geval het echt misgaat in Lingen hebben verschillende inwoners van Groningen onlangs jodiumtabletten in de brievenbus gekregen.

