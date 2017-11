'De frisheid bij Vitesse is weg, een uitgelezen kans voor FC Groningen'

Sportief mag het momenteel niet al te best gaan met FC Groningen, toch zijn de voetballers zondagmiddag als Vitesse op bezoek komt verre van kansloos. Tenminste, dat denkt Vitesse-watcher Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland. 'De frisheid die Vitesse had, is weg.'

'Daarom denk ik dat het voor Groningen misschien wel de uitgelezen kans is de marge wat kleiner te maken.' Vitesse staat vijfde, Groningen vijftiende.

'Er zit een beetje de klad in'

'Vitesse heeft wel een paar tikjes gehad de laatste tijd, nadat ze even leken aan te haken bij de top', zegt Sommerdijk in een voorbeschouwing op Radio Noord. 'Ze zitten nu in de grote achtervolgingsgroep achter PSV. Ze hadden een stuk dichterbij kunnen staan, maar er zit een beetje de klad in.'

De tol van de Europa League

Dat komt volgens Sommerdijk door de tol die de wedstrijden in de Europa League eisen. 'Groningen heeft dat ook gehad toen ze in Europa speelden, zo'n selectie trekt dat toch niet. Je gaat op een ander niveau voetballen. Twee keer per week is al lastig, maar Europees moet je ook nog extra gas geven. Maar vaak eindigen Groningen en Vitesse dicht bij elkaar in de stand. De verschillen zijn niet zo groot, vind ik.'

'Leuke wedstrijden'

Volgens RTV Noord-verslaggever Elwin Baas is Groningen de underdog. 'Normaal gesproken hoort Vitesse de betere te zijn. Het is een uitgebalanceerd team, qua begroting is het een enorm verschil. Bij Vitesse kunnen spelers financieel een stap vooruit zetten, kijk maar naar Bryan Linssen.' De aanvaller verruilde Groningen afgelopen zomer voor de club uit Arnhem.

'Maar de laatste jaren zijn ze wel heel erg aan elkaar gewaagd. Vaak zijn het leuke wedstrijden, zowel in Arnhem als in Groningen', stelt Baas.

'De druk zit er enorm op'

Sommerdijk: 'De druk bij FC Groningen zit er enorm op, de positie van trainer Ernest Faber staat onder druk. Ik denk dat de scherpte bij Groningen wel eens de doorslag kan geven. Daar is Vitesse kwetsbaar, het is geen knokploeg. Het zijn technisch zeer goede voetballers, Linssen is daar een exponent van. Fysiek is het letterlijk een klein elftal.'

