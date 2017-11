Minister Slob wil meer regionaal nieuws op landelijke omroep

Op landelijke televisiezenders moet meer nieuws te zien zijn van regionale omroepen. Dat zegt minister Slob van Media vrijdag tijdens zijn werkbezoek aan RTV Noord.

Op dit moment hebben alleen de NOS Journaals van 12:00 en 15:00 uur een blok met regionaal nieuws. De regionale omroepen willen dat graag uitbreiden naar de avonduren.

Het gaat om de zogenoemde vensterprogrammering bij de Nationale publieke Omroep (NPO); een regionaal nieuwsblok na het landelijke journaal. Groningers krijgen dan het nieuws van RTV Noord te zien, terwijl inwoners van Drenthe op dat moment het nieuws van RTV Drenthe kunnen bekijken.

'Willen en moeten vooruit'

Slob gaat zich de komende jaren hard maken voor zo'n blok, liet de ChristenUnie-minister vrijdag weten: 'Het is belangrijk dat de regionale en nationale omroepen meer gaan samenwerken. Dat verloopt op dit moment moeizaam, daarom ga ik vrij snel met de regionale omroepen en NPO om tafel. Want één ding is duidelijk: we willen en moeten hiermee vooruit.'

De Regionale Publieke Omroep (RPO) heeft deze week in een brief aan Slob nog laten weten zich zorgen te maken over de samenwerking met de NPO. 'Het duurt allemaal veel te lang. Van (snel) realiseren is geen sprake', zeggen de regionale omroepen. Daarom willen ze actie.

Slob zei nog niet in te kunnen schatten wanneer de vensterprogrammering ook daadwerkelijk van de grond komt, maar zegt de kwestie wel heel belangrijk te vinden. 'Ik heb de regionale omroepen scherp op mijn netvlies.'

Tering naar de nering

In een Kamerbrief liet Slob vrijdag ook weten dat het budget van de NPO in 2019 met 60 miljoen euro dreigt af te nemen door dalende reclame-inkomsten. Volgens de minister hebben ook de regionale omroepen te maken met teruglopende inkomsten van radio- en televisiereclame.

'Ook de regionale media zullen daarom goed moeten nadenken over hun eigen verdienmodel. Er staat gelukkig geen nieuwe bezuiniging in het regeerakkoord, echter ook geen extra geld. We zullen dus de tering naar de nering moeten zetten als het gaat om de inzet van bestaande middelen. Ook samenwerking met de NPO is daarbij van belang', zegt Slob.

Voorbeeld

De ChristenUnie-minister was vrijdagmiddag naar eigen zeggen onder de indruk van RTV Noord. 'Ik wist dat de omroep bovenaan de lijstjes staat. De bezuinigingen van afgelopen jaar waren moeilijk, maar de omroep greep het aan om te kijken wat beter kan. Ik vind Noord zeker een voorbeeld voor andere regionale omroepen', aldus Slob.

De minister brengt binnenkort ook een bezoek aan Omroep Flevoland.

