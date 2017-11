Deel dit artikel:











Politie zoekt overvallers Coop Paterswoldseweg (Foto: De Vries Media) (Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

De politie in Groningen is vrijdagavond op zoek naar twee overvallers van de Coop aan de Paterswoldseweg in Groningen. De overval was rond 21.00 uur.

De politie zoekt twee mannen met messen. Eén van hen is blank, de ander is getint. Een van de mannen zou een een bandana met een skelet erop dragen. Volgens Burgernet zijn de twee mannen richting de Peizerweg gelopen. De mannen zijn in het zwart gekleed en hadden groene boodschappentassen bij zich. Ze zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. Bij tips wordt mensen gevraagd om 112 te bellen.