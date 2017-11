Oost-Friese wijn op komst

Bijna honderd liefhebbers van de Duitse streek Oost-Friesland hebben vrijdag een coöperatie opgericht die wijngaarden wil aanleggen in de regio.

De 99 deelnemers hebben officieel de Eerste Oost-Friese Wijnboerencoöperatie opgericht. Het is de eerste stap op weg naar wijngaarden die ten noorden van Leer zullen moeten komen, vlak over de grens bij Nieuweschans.

Hoge kwaliteit

Het is de bedoeling dat er wijn van hoge kwaliteit wordt gemaakt. Daarvoor heeft de kersverse coöperatie de druivensoort Solaris uitgekozen. Deze is ontwikkeld in een wijnbouwinstituut in Zuid-Duitsland en wordt ook in de Nederlandse wijnbouw gebruikt.

Een drijvende kracht achter de Oost-Friese wijnbouw is Torsten Oltmanns. Hij heeft naar zeggen een ervaren wijnboerin uit het zuidelijke Hessen gestrikt voor de Oost-Friese uitdaging.

8.000 flessen

De coöperatie hoopt straks op een eerste oogst van 8000 flessen witte wijn. Het worden niet de eerste Friese wijnen. In het Nederlandse Friesland bijvoorbeeld zijn wijngaarden.