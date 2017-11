Streektaalclub Mien Westerkwartier viert tienjarig jubileum

Streektaalclub Mien Westerkwartier heeft vrijdagavond in het Baron Theater in Opende zijn tienjarige jubileum gevierd. Zo'n honderdveertig mensen bezochten de avond. Met muziek, zang en verhalenvertellers kregen de bezoekers een doorsnee te horen en te zien van wat Mien Westerkwartier doet.

Tien jaar geleden ontstond Mien Westerkwartier toen een website werd gestart waarop mensen verhalen, gedichten en liedjes in het Westerkwartiers kwijt konden. De gedachte daarachter was dat het Westerkwartiers op den duur zou verdwijnen en dat het op deze manier werd gearchiveerd.

Later bracht Mien Westerkwartier cd's en dvd's uit in de streektaal en sinds een jaar of vijf heeft de club een groep vertellers die onder de naam Kom Op Verhoal verhalen vertellen in het Westerkwartiers. Het meest bekend is de voorstelling 'IJe aans verteld' die vorig en dit jaar honderden bezoekers trok.

Geert Zijlstra uit Pieterzijl was sinds de oprichting voorzitter van Mien Westerkwartier. Vrijdagavond droeg hij in het Baron Theater het stokje over aan Ria Horenga uit Leek