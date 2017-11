Delfzijlster Pieter van der Zweep doet mee aan The Voice

Na maandenlang wachten, mag hij dan eindelijk het stilzwijgen verbreken: zanger Pieter van der Zweep doet mee aan The voice of Holland.

Aanstaande vrijdag is de auditie van de 28-jarige Delfzijlster te zien op televisie.

Wikken en wegen

Dolblij is Van der Zweep dat hij het eindelijk bekend mag maken. Eind augustus deed hij auditie, nadat The Voice hem had gescout. 'Ze hadden me waarschijnlijk ergens zien optreden, waarna ze me hebben benaderd', zegt hij. 'Ik heb er lang over na moeten denken, omdat ik eigenwijs ben en graag mijn eigen pad bewandel.'

Zenuwen

Uiteindelijk zei Van der Zweep ja, want 'het voelde goed'. Maar de spanning was er tijdens de auditie niet minder om. 'Die 15 meter naar het podium toe, voelde voor mij aan als 2 kilometer. Ik treed redelijk vaak op, maar dit is het engste wat ik tot nu toe heb gedaan.'

In het moment

Dat een paar miljoen mensen de uitzending van aanstaande vrijdag zal bekijken, speelde tijdens de auditie niet door zijn hoofd. 'Ik was zo gefocust toen ik op het podium stond, en ik leefde helemaal in het moment. Van alles, was dat nou juist niet hetgeen dat door mijn hoofd spookte.'

Flapuit

Welk nummer hij zong, mag Van der Zweep niet vertellen. Dat geldt ook voor de uitkomst van zijn auditie. En dat bleek lastig: 'Ik ben nogal een flapuit, dus daar had ik de afgelopen maanden wel moeite mee'.

De auditie van Pieter van der Zweep is aanstaande vrijdag vanaf 20.30 te zien in de uitzending van The voice of Holland.

