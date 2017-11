Groningse opgepakt voor moord op Halil Erol

Er lijkt een doorbraak te zijn in het onderzoek naar de moord op Halil Erol (34) uit Steenwijk in 2010. De politie heeft gisteren een 39-jarige vrouw uit Groningen opgepakt.

Diverse media melden dat het gaat om een vrouw met een Turkse achtergrond, uit de familie van de ex-vrouw van Erol. De politie wil dit niet bevestigen.

Lichaamsdelen

De 34-jarige Steenwijker werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Vervolgens werd zijn auto in maart zonder kentekenplaten brandend aangetroffen bij de Hortus in Haren. In juni van dat jaar werden in het buitengebied van Steenwijk zijn armen en benen in een zak aangetroffen. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden.

Informatie

In 2014 zat een man enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Erol, maar hij werd weer vrijgelaten. Het onderzoek zat daarna op slot, maar werd weer opgepakt nadat er bij de politie nieuwe informatie was binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is de 39-jarige vrouw aangehouden.

De politie wil niet zeggen of de vrouw de dader is en sluit meerdere aanhoudingen uit.

