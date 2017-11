Treinverkeer tussen Groningen en Sauwerd hervat na aanrijding

Door de aanrijding tussen een persoon en een trein op de spoorwegovergang aan de Harsema's Laan bij Adorp was zaterdagochtend enkele uren geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Sauwerd.

Het slachtoffer kwam daarbij om het leven. Hulpdiensten meldden dat er een fiets langs het spoor lag. Het is niet duidelijk of die van het slachtoffer is.

Omdat er geen treinverkeer mogelijk was tussen Groningen en Sauwerd, werden op dat traject bussen ingezet. Het treinverkeer is inmiddels weer op gang gekomen.