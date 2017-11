Inwoners Harpel: 'Wij willen glasvezel!'

Geen netflix, niet youtuben en online colleges volgen is ook lastig. In Harpel kun je heel veel doen, maar snel internetten zit er niet in. Daarom zijn een aantal inwoners druk bezig met de actie: 'Wij willen glasvezel!'

Het team van Expeditie Grunnen vraagt zich af hoe vervelend dat nou echt is: het ontbreken van snel internet.

'Wij lopen zo achter'

Martijn Mulder woont in het dorp en wil dat maar al te graag uitleggen: 'Mijn dochter gaat straks studeren en ik houd mijn hart vast want daar hoort ook het online volgen van colleges bij. Nou dat gaat hier echt niet hoor. Dan loopt het netwerk gewoon vast. Wij lopen zo ontzettend achter, dat kan echt niet meer.'

Foto's uploaden gaat niet

Familie Mulder heeft wel internet, maar dat loopt nog via de telefoon. 'Dat is ongeveer 10 mb. Dat is echt niets', zegt Martijn. 'Daar kun je nog geen foto mee uploaden. Sterker nog, als je met twee computers op ons netwerk wilt, klapt er standaard eentje uit. En wij zijn niet de enige'.

Er is een oplossing...

Maar er is hoop, want er is een bedrijf dat wel de felbegeerde glaskabel wil aanleggen: MABIN Groningen. 'Als 50 procent van het dorp en de omgeving het ook wil, wordt de kabel gelegd. We zitten op dit moment op 26 procent, dus er moet nog wel wat bij', laat Mulder weten.

Inwoners kunnen nog tot 1 december stemmen voor de komst van de kabel. Dan wordt duidelijk of Expeditie Grunnen ook via de computer bekeken kan worden in Harpel.