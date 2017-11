Deel dit artikel:











Premier Rutte over Zwarte Piet-discussie: 'Laten we een beetje normaal doen' Premier Rutte tijdens zijn bezoek aan Vlagtwedde (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

'Sinterklaas is een mooie traditie, een kinderfeest. Dus laten we met elkaar een beetje normaal doen.' Dat zei minister-president Mark Rutte zaterdag in Vlagtwedde over de opnieuw opgelaaide Zwarte Piet-discussie.

Rutte was op een roadtrip met de VVD om de campagne van zijn partijgenoten voor de herindelingsverkiezingen in Midden-Groningen en Westerwolde te ondersteunen. Tijdens zijn bezoek aan Hoogezand en Vlagtwedde kwamen de makers van 'Expeditie Grunnen' hem op het spoor. Boze demonstranten Voorafgaand aan de landelijke intocht van de goedheiligman in Dokkum vlogen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet elkaar in de haren. Op de A7 bij Joure blokkeerden voorstanders van Zwarte Piet een bus met tegenstander die op weg waren naar Dokkum om daar te demonstreren. Deze demonstratie werd overigens op het laatste moment verboden. Wat je niet wilt, is dat kinderen geconfronteerd worden met boze demonstranten Mark Rutte - Minister-president Gevraagd naar alle ophef rond Zwarte Piet, zei Rutte tegen RTV Noord-verslaggever Ronald Niemeijer: 'Jij herinnert je dat ook, dat je als kind vol spanning zit te wachten op de komst van Sinterklaas. Wat je dan niet wilt, is dat kinderen geconfronteerd worden met boze demonstranten.' Het hele gesprek tussen Ronald Niemeijer en Mark Rutte is zaterdagavond om 18:00 uur te zien bij Expeditie Grunnen op TV Noord. Lees ook: - Sinterklaasintocht Groningen: dit moet je weten

