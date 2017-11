Aanleg tunnel en noodweg bij zuidelijke ringweg begonnen

Op het spoor bij de kruising van de Helperzoom, de Esperantostraat en de Verlengde Lodewijkstraat in Stad zijn dit weekend de werkzaamheden begonnen voor de aanleg van een tunnel en een noodweg.

De aanleg maakt deel uit van de grondige verbouwing van de zuidelijke ringweg.

Verdiepte ring

Aan de zuidkant van de ringweg worden bij de spoorbaan damwandprofielen meer dan twintig meter de grond in getrild. Hier worden de eerste contouren zichtbaar van de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg. Projectleider Bert Veenstra: 'Deze damwand is de eerste stap van de tunnel die hier gebouwd wordt onder het spoor. Later wordt de grond tussen de damwanden weggegraven en wordt met heel veel beton de tunnel gebouwd.

Noodbrug

Aan de noordzijde van het spoor, de Oosterpoortkant, worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een noodweg. Die weg is nodig om het verkeer tijdens de bouw te laten doorstromen. Bert Kramer, manager van bouwcombinatie Herepoort: 'Om ongehinderd te kunnen werken moet het verkeer worden omgeleid. Daarvoor bouwen we de noordbaan van de zuidelijke ring uit tot een ´twee keer twee´-rijstrokenweg. Omdat er weinig ruimte is om die tijdelijke weg te kunnen bouwen, is een noodbrug nodig. Daar komen dus vier rijstroken op, twee richting Hoogezand en twee richting Julianaplein. Deze weg blijft er vier jaar liggen.'

Geen treinen

Om veilig te kunnen werken op en naast de spoorbaan, rijden er het hele weekend geen treinen. Maandagmorgen in alle vroegte moeten de werkzaamheden zijn afgerond, dan wordt ook het treinverkeer hervat.

