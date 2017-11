Expeditie Grunnen: Mark Rutte en Ronald 'go way back'

Expeditie Grunnen presentator Ronald Niemeijer weet het nog als de dag van gisteren. 'Mark en ik zaten bij dezelfde liberale jongerenvereniging (JOVD) en gingen stappen na een vergadering in Groningen. Rutte heeft mij toen thuis gebracht in de oude Volvo van z'n pa. Echt waar!'

Mark en Ronald

Dat gebeurde volgens Ronald bijna dertig jaar geleden. Beide mannen gingen later hun eigen weg. Ronald kwam bij RTV Noord terecht en Mark Rutte ging verder de politiek in en werd uiteindelijk premier van Nederland.

Herinneringen ophalen

Zaterdag was Rutte voor een werkbezoek in Vlagtwedde. Ronald zocht hem op, maar of onze premier zich het verhaal ook kan herinneren, zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Verder in Expeditie Grunnen

- Sinterklaas in Stadskanaal;

- Op zoek naar Americo in Veendam;

- Jan heeft het aan zijn hart in Tripscompagnie;

- Scouts zijn de weg kwijt in Ellersinghuizen;

- Glasvezel in Harpel en nog veel meer...

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!