High fives met de Sint in Knoal

Tientallen kinderen stonden zaterdagmiddag Sinterklaas en zijn Pieten op te wachten in Stadskanaal. Met een elektrische trein werd de Spaanse delegatie vanaf de S.T.A.R. naar het centrum gebracht.

Zenuwen

Jorrick (6) is helemaal zenuwachtig. 'Ik mag vanavond mijn schoen zetten en dat vind ik heel leuk!'. Zijn zusje Lotte van vier vindt het zo spannend dat ze er al twee nachtjes niet van heeft geslapen.

High five

Voordat de Sint dan echt het podium van het Raadhuisplein op komt om burgemeester Galema de hand te schudden, 'duikt' hij eerst het publiek nog even in voor een high five.

Groningse Sinterklaasliedjes

Of de schoenen van Jorrick, Lotte en alle andere kinderen vannacht ook echt gevuld worden, is nog even afwachten. Maar als we de Hoofdpiet mogen geloven, komt dat wel goed: 'Zeker als ze een Gronings liedje zingen' lacht hij.

