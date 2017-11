Politie zoekt verder naar vermiste vrouw in Van Starkenborghkanaal (update)

In het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos zoekt de politie ook zondag naar de 49-jarige Boukje Postma. De inwoonster van Stroobos wordt sinds vrijdagavond vermist.

De vrouw is voor het laatst gezien bij haar woonboot aan de Groningerstreek in Stroobos. Haar familie maakt zich grote zorgen.

Verdwijning

De politie is met meerdere boten aan het zoeken in en rond het Van Starkenborghkanaal, omdat het vermoeden bestaat dat de vrouw in het water ligt. Burgernet werd al ingezet bij de verdwijning. De politie zoekt naar mensen die de vrouw onlangs nog gezien hebben.