Kim Polling maakt gehakt van landgenote en wint Grand Prix

Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen heeft de Grand Prix van Den Haag op haar naam geschreven. In de finale van de klasse tot 70 kilogram versloeg ze haar landgenote Sanne van Dijke.

Polling bereikte de finale door achtereenvolgens af te rekenen met Taisia Kireeva uit Rusland (houdgreep) en de Duitse Miriam Butkereit (waza-ari).

Drie keer waza-ari

In de eindstrijd was Polling duidelijk te sterk voor Van Dijke. De Groningse judoka scoorde drie keer een waza-ari tegen haar landgenote, die eerder dit jaar bij afwezigheid van Polling nog de Europese titel in deze klasse pakte.

Eerste internationale titel 2017

Het is de eerste internationale titel voor Polling van dit jaar. Tijdens de wereldkampioenschappen in Boedapest was ze afgelopen zomer al na twee partijen uitgeschakeld. Ze maakte daar haar rentree na lang blessureleed. Eind oktober pakte ze wel zilver bij de Grand Slam in Abu Dhabi.

Lees ook:

- Judoka Kim Polling pakt zilver in Abu Dhabi (update)

- Kim Polling is Nederlands kampioen judo

- Polling uitgeschakeld bij WK judo