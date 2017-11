Subtopper tussen Jong FC Groningen en Quick Boys eindigt onbeslist

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag op eigen veld met 1-1 gelijkgespeeld tegen Quick Boys.

De thuisploeg kwam een kwartier voor tijd op voorsprong door een eigen doelpunt van de tegenstander uit Katwijk. De gasten maakten vijf minuten later de gelijkmaker. Een terechte uitslag gezien de verhoudingen op het veld.

Degelijke eerste helft

De ploeg van coach Alfons Arts, vijfde op de ranglijst voorafgaand aan dit duel, hervatte de competitie met een degelijke eerste helft. Het meeste balbezit was voor de nummer drie Quick Boys, maar de betere kansen waren voor Jong FC Groningen. Zo schoot spits Joël Donald in de twaalfde minuut vanuit kansrijke positie voorlangs en was David Browne na een half uur spelen met een gevaarlijk schot dat net over ging ook dichtbij de eerste goal. Het bleef echter doelpuntloos bij rust.

Openingstreffer

Het duel was ook in het tweede bedrijf in evenwicht en kwam pas een kwartier voor tijd echt tot leven. Een goede actie over de linkerkant resulteerde in een voorzet namens de FC van Browne. Verdediger Dennis van der Plas raakte de bal in zijn eigen strafschopgebied volledig verkeerd en werkte het leer per ongeluk achter zijn eigen doelman Jesper Hogedoorn.

Bijna 2-0

In de 77e minuut kreeg Jong FC Groningen dé kans op 2-0. Browne kwam opnieuw in goede schietpositie en leek te gaan scoren, maar een prachtige redding met zijn voeten van Hogedoorn voorkwam een tweede Groningse treffer. Quick Boys ging op zoek naar de gelijkmaker en deze viel in de 79e minuut.

Mooie half-volley

Nadat hij al een paar afzwaaiers had geproduceerd was de aanvoerder van de gasten, Delano a Cohen, dit keer wel succesvol. Hij kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied en werkte hem met een mooie half-volley achter de kansloze keeper van de thuisploeg Jan Hoekstra: 1-1.

Aantrekkelijke slotfase

Er volgde een aantrekkelijke slotfase met goede kansen voor beide partijen. De thuisploeg kreeg nog twee uitgelezen schietkansen. De uitblinkende doelman Hogedoorn bracht echter redding op gevaarlijke inzetten van centrale verdediger Marijn Ploem en Tom van de Looi. Zo werden de punten terecht gedeeld op sportpark Corpus den Hoorn.

Stand

Jong FC Groningen zakt door dit gelijkspel naar de zevende plaats in de derde divisie met negentien punten uit twaalf wedstrijden. Aanstaande zaterdag 25 november staat voor de mannen van coach Arts het uitduel tegen nummer veertien Scheveningen op het programma.

Lees ook:

- Gemiste strafschop Donald resulteert in nederlaag voor Jong FC Groningen

- Benutte strafschoppen Donald loodsen Jong FC Groningen langs Capelle

- Jong FC Groningen geeft goede voorbeeld en stijgt naar vierde plek