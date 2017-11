Viswinkel vat vlam in Haren

De brand in de nok van het dak was snel geblust (Foto: De Vries Media)

Aan de Kroonkampweg in Haren heeft zaterdagavond brand gewoed in een viswinkel. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle.

De brand woedde rond 19:00 uur in de meterkast op de bovenste verdieping van het pand. Tegen half acht gaf de brandweer het sein brand meester.

Schade

In hetzelfde pand als de viswinkel zit ook een kledingreparatiewinkel. Over de schade aan het pand is nog niets bekend. Voor zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond.