Deel dit artikel:











Uitslaande brand treft huis in Winschoten

In Winschoten woedt een uitslaande brand in een woonhuis op de hoek van de Engelsestraat en de Engelselaan. De brandweer is met twee voertuigen ter plaatse om het vuur te blussen.

De vlammen sloegen uit de bovenverdieping van de woning. Bewoners veilig Volgens de brandweer staan de bewoners veilig buiten op straat. Rond 21:30 uur is de brand onder controle, meldt de brandweer. Over de oorzaak is nog niets bekend.