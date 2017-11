Donar wint ruim, maar Braal blundert opnieuw met buitenlanders

Coach Erik Braal in overleg met Brandyn Curry en Teddy Gipson archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben in Leeuwarden een ruime zege geboekt op Aris. Het werd 58-84 in Sportcentrum Kalverdijkje. Donar-coach Erik Braal maakte opnieuw een opstellingsfout.

In het eerste kwart stond Donar korte tijd met vijf buitenlanders op het veld. Dat gebeurde eind oktober ook al in de wedstrijd tegen BAL uit Weert. Afgelopen zomer is bepaald dat dat niet mag.

Technische fout

Voor de overtreding kan een technische fout gegeven worden, zo legde de waarnemend voorzitter van de DBL, Ramses Braakman, eerder uit. Braal had al een technische fout en had dus gediskwalificeerd kunnen worden. Alleen werd er tijdens de wedstrijd niks aan de overtreding gedaan. Na de wedstrijd is er niks meer mogelijk.

Topscorer

De wedstrijd verliep verder zonder problemen voor de Groningers. Halverwege stond het al 25-40. Topscorer aan de kant van Donar was Evan Bruinsma met 30 punten.

Stand

Donar heeft twaalf punten uit zeven wedstrijden en staat daarmee op de tweede plaats in de Dutch Basketball League. Koploper is ZZ Leiden dat tot nu toe alle wedstrijden won en hierdoor twee punten voorsprong heeft op de Groningers.

Lees ook:

- Donar verplettert Bosna en houdt plaatsing in eigen hand

- Wisselvallig Donar is Zwolle de baas