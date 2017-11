Deel dit artikel:











Dode bij ernstig ongeluk in Midwolda De hulpdiensten zijn ter plekke (Foto: Huisman Media)

Op de Gereweg in Midwolda is zaterdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is één persoon om het leven gekomen.

Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzoek gedaan.