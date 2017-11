Deel dit artikel:











Keeper Nienhuis maakt zijn rentree in de eredivisie voor Sparta Doelman Leonard Nienhuis kijkt de bal naast archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

Doelman Leonard Nienhuis uit Aduard heeft zaterdag zijn rentree gemaakt in de eredivisie. Hij verving aan de kant van zijn ploeg Sparta Rotterdam in het uitduel tegen Willem II in de 51e minuut eerste doelman Roy Kortsmit die met een liesblessure naar de kant moest.

Anderhalf jaar geleden Het was voor de Groninger alweer anderhalf jaar geleden dat hij voor het laatst uitkwam op het hoogste niveau in Nederland. Toen verdedigde hij op 1 mei 2016 de kleuren van Cambuur Leeuwarden en moest een 6-2 nederlaag slikken in Eindhoven tegen PSV. Tegentreffer Nienhuis kwam bij een 1-2 voorsprong voor de Spartanen in het veld. In de 57e minuut moest de Groninger al meteen een tegentreffer incasseren. Bartholomew Ogbeche tekende de 2-2 aan. Beste kant Halverwege de tweede helft liet Nienhuis zich van zijn beste kant zien toen hij Ogbeche het scoren belette met een mooie redding. Sparta Rotterdam hield een punt over aan de uitwedstrijd tegen Willem II. Het duel in Tilburg eindigde in 2-2. Lees ook: - Nienhuis gaat spelen op Het Kasteel