Dakbrand binnenstad: 'Ja, dit is wel even heftig' (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: De Vries Media)

Aan de Carolieweg in Groningen is zondagmorgen brand uitgebroken in het dak van een hoekpand. De brand is inmiddels geblust.

Omliggende woningen werden in de loop van de ochtend ontruimd en tientallen betrokken bewoners vonden tijdelijk onderdak bij zowel het politiebureau aan de Rademarkt als familie en vrienden. Aan het eind van de ochtend mochten zij weer terug naar hun woningen. Breek- en sloopwerk De brandweer moest breek- en sloopwerk toepassen om zich toegang tot het pand te verschaffen en het vuur van binnenuit te bestrijden. Op de eerste verdieping van het pand waren zes bewoners aanwezig, die het gebouw tijdig konden verlaten. Niemand heeft rook ingeademd of raakte gewond. 'Heftig' De rookontwikkeling ontstond boven modewinkel Lange Dame aan de Carolieweg. Eigenaresse Diana Smith schrok flink toen ze vernam dat het incident juist boven haar onderneming woedde. Niet veel later moest ze de treurige balans opmaken. 'Door de water- en rookschade kan ik de hele kledingcollectie wel afschrijven. Ja, dit is wel even heftig', mijmert Smith. 'Het wordt nu flink improviseren om te kijken hoe we verder gaan. Dat begint vandaag al met het nodige verzekeringswerk.' Gevolgen winkelend publiek De brand heeft minimale gevolgen voor het winkelende publiek. De Gelkingestraat en Carolieweg zijn deels afgezet. De bewoners van het pand waar de brand woedde, ontvangen nazorg. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.