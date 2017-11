Deel dit artikel:











Dakbrand in pand Groninger binnenstad (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: De Vries Media)

Aan de Carolieweg in Groningen is zondagmorgen brand uitgebroken in het dak van een hoekpand. De brandweer schaalde de situatie al snel op naar 'grote brand'.

Twee blusvoertuigen en hoogwerkers zijn opgeroepen, omdat de brand lastig te bestrijden is. Ook de brandweer uit Haren verleent assistentie. Hevige rookontwikkeling Door de brand is er sprake van een hevige rookontwikkeling, die in het centrum van Groningen goed zichtbaar is. De brandweer heeft een gedeelte van de gevel verwijderd om toegang tot het pand te krijgen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend.