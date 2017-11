Arrestatie na verkeersruzie in binnenstad Groningen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 32-jarige automobilist uit de stad Groningen aangehouden na een verkeersruzie.

De bestuurder wordt verdacht van zware mishandeling van een 22-jarige plaatsgenoot.

Gewond

Op de Wilhelminakade in Stad was de 32-jarige Stadjer betrokken bij een kop-staartbotsing. Hij botste met zijn auto tegen de wagen van een 22-jarige Groninger. Op straat ontstond er vermoedelijk ruzie. Toen de 22-jarige terugliep naar zijn auto, voelde hij bloed langs zijn gezicht stromen, mogelijk door een messteek.

Aanhouding na onderzoek

De politie kwam al snel daarna ter plaatse. Het slachtoffer werd gestabiliseerd en afgevoerd per ambulance. Agenten begonnen met onderzoek. Later die nacht werd de 32-jarige verdachte in Delfzijl aangehouden.