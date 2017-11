Kickboksers gloriëren in MartiniPlaza: 'Mensen vanuit de hele wereld willen hier vechten'

Voor de negende keer vond zaterdagavond in MartiniPlaza het Glorious Heroes kickboksgala plaats. Een evenement dat ooit in Annen voor de eerste keer georganiseerd werd en inmiddels is uitgegroeid tot een toernooi met internationale allure. De wedstrijden worden in meer dan veertig landen live uitgezonden.

Ongeveer vijftienhonderd toeschouwers zagen bijna dertig partijen aan zich voorbij trekken. Vaak met veel spektakel kwamen de vechters de ring in, wat voor veel sfeer zorgde. De organisatie was niet helemaal tevreden over de publieke belangstelling. Er waren zo'n vijfhonderd toeschouwers minder dan de vorige keer.

Geen Sarèl de Jong

Sarèl de Jong uit Meedhuizen zou haar eerste profpartij boksen, maar haar tegenstander bleek bij de weging drie kilo te zwaar te zijn, waardoor het gevecht helaas niet doorging.

Drie keer drie

Diverse andere Groningers stonden wel in de ring. Eén van hen was Sirano 't Zand uit Stad. Hij verloor zijn wedstrijd over drie keer drie minuten van Alic Suvad. 'Ik was wat onzeker en kon niet goed in mijn spel komen. In de laatste ronde trok het wel wat bij, maar dat was niet genoeg om de winst mee naar huis te nemen.'

Goede vechters

't Zand is zeer te spreken over het evenement. 'Het is groots en professioneel aangepakt met veel goede vechters. Een mooi plaatje voor de kickboksers hier in het Noorden.' De sport wint de laatste jaren aan populariteit. Daar heeft 't Zand wel een verklaring voor: 'Vroeger werd kickboksen vooral gelinkt aan criminaliteit, maar de sport raakt steeds meer van dat vervelende stempel af. Hierdoor wordt het commerciëler.'

Uit de hele wereld

Organisator Chris Niewold gaat graag nog lang door met het organiseren van Glorious Heroes. 'Je moet mensen elke keer tevreden houden en weer nieuwsgierig maken. Het is onze kracht om te zorgen voor kwaliteit. En internationaal doen we ook leuk mee. We krijgen aanvragen vanuit de hele wereld van mensen die hier willen vechten.'

Lees ook:

- Filemon toch niet in de ring in Groningen

- Sarèl de Jong verliest finale WK Kickboksen