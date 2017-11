Wederom eremetaal voor Kromowidjojo op slotdag Singapore

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Singapore nog een zilveren plak aan haar palmares toegevoegd.

De tweevoudig olympisch kampioene tikte als tweede aan op de 50 meter vlinderslag in een tijd van 24,73. Haar Zweedse rivale Sarah Sjöström won goud in 24,61. De Australische Cate Campbell finishte als derde in 25,29 en bleef nog net Maaike de Waard voor, die vierde werd in 25,59.

Rivalen

Kromowidjojo veroverde zaterdag nog brons op de 100 meter vrije slag. Campbell en Sjöström waren toen sneller. De Groningse was woensdag wel de beste op de 50 meter vrij bij de wereldbekerwedstrijden in Tokio. Ze versloeg toen haar twee grote rivalen.

