Expeditie Grunnen: 'Windkracht acht is het startschot om te surfen'

Waar de meeste mensen met windkracht acht lekker binnen bij de kachel zitten, is diezelfde windkracht voor de sporters van Kite Ploug Grunnen juist het startschot om naar buiten te gaan, het water op. 'Varen met de wind in de haren', zo zeggen de Groningse kiters zelf.

Adrenaline

Een stuk of tien mannen en vrouwen zijn op zondagmorgen druk in de weer met gigantische vliegers. Met een board aan hun voeten glijden ze over het water met een behoorlijke vaart. Ze doen in de Eemshaven aan kitesurfen: hun favoriete sport. Af en toe wordt één van hen door de wind flink de hoogte ingetild, gevolgd door een kreet van adrenaline.

Het team van Expeditie Grunnen ziet de kitesurfers al van veraf hun gang gaan. Het Expeditie-team is razend benieuwd wat nou de kick is van het kiten in die harde wind en vooral het maken van die hoge sprongen.

'Een met de natuur'

Chris uit Veendam beoefent de sport sinds 2007 en is verslaafd aan het surfen in de haven. 'Ook al waait het gevoelsmatig gigantisch, op het water merk je dat niet. Hier in de Eemshaven is het fijn varen omdat het water altijd vlak is en de wind constant.'

De surfer uit Veendam legt uit dat de kick 'm vooral zit in het 'gevoel van vrijheid'. 'Je bent één met de natuur', lacht Chris. 'Je denkt helemaal nergens meer aan. Het is zo lekker. Zeker als een sprong goed lukt. Dat is het beste gevoel van de wereld.'

'Het vaart hier zo fijn'

Ploeglid Maras uit Stad kan het gevoel van Chris beamen. Zelf kite ze nog niet zo lang, maar ze is al helemaal verkocht door de sport. 'Zeker hier in de Eemshaven. We zijn met een leuke groep en het vaart hier gewoon zo fijn', lacht ze.

