Zondagochtend half negen. Eigenaresse Diana Smith van kledingwinkel Lange Dame in de binnenstad van Groningen krijgt een berichtje dat het alarm afgaat. 'Het zal wel een spinnetje zijn die voor de sensor langsloopt', dacht ze. Maar het blijkt al snel veel ernstiger.

Smith heeft een winkel op de hoek van de Carolieweg/Gelkingestraat. Daar brak zondagmorgen brand uit op de zolder. De brandweer was uren bezig om het te blussen.

Tranen in ogen

Als Smith in de naastgelegen Herestraat loopt en de rookontwikkeling ziet, weet ze al snel dat het mis is. Haar winkel heeft flinke rook- en waterschade. Met betraande ogen kijkt ze toe hoe de brandweermannen de brand blussen. Dat blijkt lastig, omdat het vuur verstopt zit in het dak.

Ze ziet al snel dat het in haar winkel een grote ravage is. 'Waarschijnlijk is alles afgeschreven. Kleding is nat, er is rookschade. Mijn hele collectie is weg, dat is nogal wat', zegt Smith.

Improviseren

De winkel in Stad werd in 2015 geopend, nadat haar zaak in Winschoten een succes bleek. De collectie is - zoals de naam het al zegt - speciaal voor meiden en vrouwen die lang zijn. Tweemaal per jaar komt er een nieuwe collectie. 'In februari en maart komt er weer nieuwe kleding, dat moet een half jaar van tevoren besteld worden. Het wordt echt improviseren hoe we dit verder gaan doen.'

Smith is zichtbaar beduusd, ook omdat ze blij was met haar plek aan de Carolieweg: 'We hadden een prachtige plek. Daar waren we trots op. Ik weet nu niet hoe we verder moeten. We gaan met elkaar overleggen hoe we dit de komende maanden moeten oppakken.'

Door de brand moesten dertig tot veertig mensen hun woning verlaten. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

