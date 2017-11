'Handel schadeclaims gaswinning nog dit jaar af'

De afhandeling van schadeclaims van Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning moet voor het einde van het jaar sterk zijn verbeterd. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas zondag in televisieprogramma Buitenhof.

´Het is van groot belang dat tussen de NAM en de overheid een afspraak wordt gemaakt waarin burgers beter worden behandeld, sneller worden behandeld en royaler worden behandeld bij het ontstaan van schade.'

Grootste pijnpunt van Groningers

Volgens Paas is de schadeafhandeling het 'grootste pijnpunt' van Groningers. Tienduizenden gedupeerden wachten nog op afhandeling van hun schadeclaims. Eind maart werd de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) uit de schadeafhandeling gehaald. Sindsdien wordt gekeken hoe het verder moet met de schadeafhandeling.

Gaswinning zo snel mogelijk omlaag

De commissaris van de Koning wil ook dat de gaswinning zo snel mogelijk 'substantieel wordt verlaagd naar een veilig niveau'. De ruim 20 miljard kuub die nu is afgesproken in het regeerakkoord is volgens de CDA'er nog steeds veel te veel. 'De Staat moet beginnen te redeneren vanuit de veiligheid van de Groningers', zei Paas.

Vernietigd besluit

De Raad van State vernietigde afgelopen week beide gaswinningsbesluiten. De minister van Economische Zaken moet binnen een jaar met een nieuw besluit komen. De minister had volgens de hoogste bestuursrechter van het land meer oog moeten hebben voor het veiligheidsbelang van de inwoners van het gaswinningsgebied.

Bekijk hier twee fragmenten van de uitzending:

