67 schapen gestolen: 'Ik ben er ziek van'

Van de ene op de andere dag waren ze verdwenen. Albert Oosterbeek uit Woldendorp mist 67 schapen. De schapenhouder doet bij nieuweoogst.nu zijn verhaal.

'Ik ben er ziek van. Het waren hartstikke mooie fokschapen', zegt Oosterbeek.

'Nog maar zeven over'

De boer is aangeslagen en heeft geen idee wie er achter de diefstald zit. Volgens hem gebeurt het vaker in het gebied, vooral als het mistig is. Van een perceel bij Borgsweer zijn de schapen gestolen. 'Er waren er nog maar zeven over', vertelt Oosterbeek. Hij heeft nog 233 fokooien op andere plekken staan.

Hulp

Even verderop bij Meedhuizen zijn twee jaar geleden al tientallen schapen gestolen. Oosterbeek heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij krijgt steun van veehandelaren en andere schapenhouders. 'Een zoon van een veehandelaar was er zo emotioneel onder. Die wilde meteen mee helpen zoeken.'