'Ieder kind, hoe arm ook, verdient een cadeau met Sinterklaas'

Honderden, misschien wel duizenden cadeautjes liggen klaar in Finsterwolde om ingepakt te worden. Ze zijn bedoeld voor kinderen in de gemeente Oldambt die opgroeien in gezinnen waar een cadeau tijdens de feestdagen niet zo vanzelfsprekend is.

Het initiatief komt van Nico en Nel Postmus die zich al jaren inzetten voor gezinnen die het niet breed hebben.

Ter nagedachtenis aan Pieter

'Het is de erfenis van mijn zoon' zegt Nel. 'Pieter overleed in 2015 en dit was zijn idee. Na zijn overlijden zijn wij doorgegaan. We vinden het vreselijk belangrijk.'

Voor elk kind liggen er zeven tot acht pakjes klaar, soms oud maar vaak ook nieuw speelgoed. Naast beren, spelletjes en puzzels kunnen de kinderen ook kleren in hun cadeaupakket krijgen.



Een kind wilde na Sinterklaas niet naar school omdat het geen cadeau had gekregen. Dan breekt je hart Nico Postmus - Initiatiefnemer

Speelgoed en kleren

'Ik hoorde het verhaal van een kind dat na Sinterklaas niet naar school wilde omdat het geen cadeaus had gekregen. Daar was geen geld voor. Tja, en alle andere kinderen in de klas hadden wel van alles gekregen. Dan breekt je hart', legt Nico uit.

Samen met een tiental vrijwilligers pakken ze het speelgoed en de kleren in. Op 3 en 4 december worden de cadeaus uitgedeeld aan de gezinnen die zich hebben opgegeven. 'En mensen kunnen zich nog steeds aanmelden' zeg Nel. 'Stuur een mail naar oldambtaktief@kpnmail.nl en dan regelen we het.'

Ook een kerstactie

Na Sinterklaas zit het duo overigens niet stil, want dan begint de kerstpakkettenactie. 'Ook door onze zoon opgestart en ook voor de minima. We laten niemand in de kou zitten', stelt Nel.

Zondagavond tijdens Expeditie Grunnen is het hele verhaal over de hulpacties van de familie Postmus om 18:00 uur te zien op TV Noord.