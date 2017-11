Donar raakt zege kwijt na fout coach Braal

Het opstellen van te veel buitenlandse spelers komt Donar duur te staan. De Dutch Basketball League besloot zondag de uitslag van de wedstrijd tussen Aris Leeuwarden en Donar om te zetten in een reglementaire 20-0 overwinning voor de Friezen.

Dat meldt de Dutch Basketball League in een verklaring.

Vijf buitenlanders

Donar won de wedstrijd in Leeuwarden zaterdag met 58-84, maar overtrad daarbij de spelregels. In het eerste kwart stonden de Groningers korte tijd met vijf buitenlanders op het veld. Dat is er één teveel. Hetzelfde gebeurde eind oktober in de wedstrijd tegen BAL uit Weert. Toen bleef dat nog zonder gevolgen, maar dit keer moet de club boeten.

Verantwoordelijkhed van Braal

Het DBL-bestuur zegt te betreuren dat Donar de regels opnieuw heeft overtreden. 'Wij hadden er alle vertrouwen in dat Donar de regel na de eerste misser niet meer zou overtreden. We zijn hierdoor gedwongen nu dit besluit te nemen in lijn met het sanctievoorstel. De regel is er. De tweede overtreding ook. Het is geheel de verantwoordelijkheid van Donar en coach Braal dat het DBL-bestuur ongewenst in deze situatie is gebracht', zegt Ramses Braakman, waarnemend voorzitter van de DBL.

Ook scheidsrechters de fout in

Volgens Braakman had Braal in de wedstrijd van zaterdag een technische fout moeten krijgen na overtreding van de regels. 'Dat zou zijn tweede zijn geweest in het eerste kwart, waarna hij niet meer had mogen coachen. Dat had met nog drie kwarten te gaan de wedstrijd kunnen beïnvloeden. De scheidsrechters en de wedstrijdcommissaris hebben de regel echter helaas niet gehandhaafd, dat had wel moeten gebeuren.'

Beroep mogelijk

Donar kan nog tegen de beslissing in beroep gaan bij de ledenvergadering van de bond of bij de Commissie van Beroep van de Nederlandse Basketballbond.

