De mooiste meisjes vind je in Expeditie Grunnen Jonge missen stralen op het podium (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord) Jonge missen stralen op het podium (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord) Een vakkundige jury beoordeelt de deelneemsters (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

In Tolbert strijden dertig meiden en achtentwintig vrouwen om de titels 'Beauty Princess' en 'Beauty Queen of the Netherlands'. Waar let je als jury nou op? En moet je eigenlijk per se heel mooi zijn om mee te doen? Het antwoord krijg je zondagavond in Expedite Grunnen.

Make a Wish Tessa Pander organiseert de wedstrijd, waarin het natuurlijk ook draait om schoonheid in de breedste zin van het woord. Maar er zit nog een andere gedachte achter. Pander: 'De opbrengst is namelijk geheel voor de Stichting Make a Wish. Dat doen we al voor de zesde keer.

Nooit over de catwalk kunnen lopen 'Er zijn namelijk ook meiden die nooit over een catwalk kunnen lopen vanwege hun ziekte. Dat doet pijn, dus zamelen we geld in om ook voor die meiden iets te kunnen betekenen', legt Pander uit. Verder in Expeditie Grunnen - De kitesurfers van de Eemshaven;

- Hond Bas houdt van paraplu's;

- In 't Oldambt krijgt elk kind een Sintcadeau;

- De kerk van Zeerijp, en nog veel meer... Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!