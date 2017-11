Deel dit artikel:











Brand in woning Musselkanaal (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen) (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

In de Lijsterbesstraat in Musselkanaal is zondagmiddag brand uitgebroken in een woning.

De brandweer rukte uit voorzorg groot uit, omdat er mogelijk nog iemand in de woning zou zijn. Dat blijkt niet het geval. De brand ontstond op de eerste verdieping van het pand en is geblust. Tegen kwart voor vijf gaf de brandweer het sein brand meester.