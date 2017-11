FC Groningen in adembenemend spektakelstuk langs Vitesse

Sportieve revanche voor Mahi die belangrijk was met een goal en assist (Foto: JK Beeld)

Bacuna houdt het overzicht tussen Serero en Faye in (Foto: JK Beeld)

Van Weert schermt de bal af in duel met Serero (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zondagmiddag in een spectaculair duel met 4-2 gewonnen van Vitesse. De ploeg van coach Ernest Faber kwam twee keer terug van een achterstand, 0-1 en 1-2, en wist de score alsnog in Gronings voordeel om te buigen door treffers van Idrissi, Mahi en Van Weert.

Achterstand

In de slotfase kreeg middenvelder Ludovic Reis nog een rode kaart. Voor rust leek het duel de verkeerde kant op te gaan voor de FC. Na dik een half uur spelen kwamen de Groningers zeer ongelukkig op achterstand. Kasper Larsen werkte een schot van Bruns achter zijn eigen doelman Padt.

Wedstrijd komt tot leven

Na de pauze kwam de wedstrijd enorm tot leven en was het bijna niet meer bij te houden wat er allemaal gebeurde. Dabo leidde na een uur spelen het spektakel in. Invaller Idrissi zette de rechtsback van Vitesse onder druk die vervolgens met een ongelooflijk hoge terugspeelbal vanaf 30-meter de bal achter zijn eigen doelman wist te werken: 1-1.

Penalty

Lang kon de FC niet genieten van dit cadeautje want drie minuten later lag de bal op de stip. Larsen ging een duel aan met Matavz en hing een beetje aan hem. Scheidsrechter Manschot vond het zwaar genoeg voor een penalty, Matavz schoot de bal koel in.

Karakter

Op karakter draaide de FC de wedstrijd alsnog volledig om. De sterk ingevallen Idrissi schoot de 2-2 tegen de touwen in de 65e minuut. Mahi trok de bal terug, het leer werd van richting veranderd en verdween achter Houwen.

Schitterende volley

De FC ging door en kwam op prachtige wijze op voorsprong. Een voorzet van Juninho Bacuna werd door Mahi met een schitterende volley in het doel van Vitesse geschoten: 3-2. De thuisploeg ging door, mooie assist van Mahi die het doelpunt in de 82e minuut aan Van Weert liet.

Drie punten blijven in Groningen

Een minuut later kreeg Reis zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. Vitesse probeerde nog tot een slotoffensief te komen, maar de FC hield stand en pakte de drie punten waar de ploeg zo erg aan toe was. FC Groningen stijgt door deze zege naar de dertiende plek in de eredivisie met twaalf punten uit twaalf duels.

