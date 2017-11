Chinese plaag speelt in Middelstum

Shuo Han Men in actie

Tafeltennister Shuo Han Men is voor niemand bang. Ook niet voor de mannelijke tegenstanders in de eerste divisie.

De zeventienjarige Chinese speelt bij TTV Midstars in Middelstum.

Nieuwe Bettine Vriesekoop?

Ze heeft al van heel wat tegenstanders gehakt gemaakt in de competitie. Met speels gemak eigenlijk. Ze wordt gevreesd om haar snelle spel en prima service. 'Ze doet mij denken aan Bettine Vriesekoop', zegt Anne Vlieg. Hij kan het weten met veertig jaar aan tafeltenniservaring als speler en coach. 'Ze is muurvast, speelt erg gevarieerd, getruct en maakt bijna geen fouten', zegt Vlieg in de pauze.

'Je kunt er niks tegen doen'

Het staat op dat moment 4-1 voor tegenstander SKF uit Veenendaal. Een keer raden wie gewonnen heeft. Inderdaad Men. Heel soepel zet ze Pim Mostert aan de kant. Tureluurs wordt hij ervan tijdens de wedstrijd en roept: 'Je weet dat het zo gaat, maar je kunt er niks tegen doen.'

Geweldige rally

Zo is het al vaker gegaan. Toch heeft Men na de 'rust' geen antwoord op het spel van Pieter van den Berg en Arnoud Meijer. Tegen de laatste verliest ze in vijf games. De twee spelen een geweldige ralley van 58 slagen.

Nederlands paspoort

Men krijgt volgend jaar een Nederlands paspoort. Dan mag ze ook voor Oranje uitkomen. Zo ver is het volgens teamgenoot Peter Verweij nog niet. 'Laat haar eerst nog maar de Europese jeugdkampioenschappen spelen. Daarna zien we wel verder. Maar ze heeft alles in huis om een goeie te worden.'