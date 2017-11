Padt: 'Deze is heel erg welkom, de ontlading is groot'

Na de bizarre 4-2 overwinning tegen Vitesse stond FC-keeper Sergio Padt te glunderen van geluk. Na maanden van slechte resultaten snakte de club naar een goed resultaat.

'Deze is heel erg welkom, de ontlading is groot.'

'Moed zakte ons in de schoenen'

Na wederom een moeizame eerste helft (0-1) was de stemming in de kleedkamer slecht, stelt Padt. 'Bij rust kijk je elkaar al aan en zakt de moed je wel even in de schoenen. Er gingen weer dingen heel erg fout, maar ik ben blij dat we het nog recht konden zetten.'

Kracht uit penalty

Na een eigen goal van Vitesse in de 59e minuut benutten de Arnhemmers drie minuten later een penalty. Toch ging Groningen niet bij de pakken neerzitten, blikt Padt terug.

'Die penalty werd heel makkelijk gegeven, tocht knakte er niets bij ons. We haalden er juist meer kracht uit. Idrissi stond binnen zes seconden weer op de middenstip om af te trappen. Dat geeft wel aan hoe graag we wilden winnen. Na de 3-2 gingen we nog door voor de 4-2. Dat deden we echt als groep en dat werd beloond. Dit geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijd.'

Lees ook:

- FC Groningen in adembenemend spektakelstuk langs Vitesse

- Van minuut tot minuut: FC Groningen knokt zich in spektakelstuk langs Vitesse