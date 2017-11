'Heerlijke overwinning, eindelijk strijd en passie, 4 goals wat een weelde'

'Een knotsgekke wedstrijd, hier snakte de club echt naar en geweldig dat het een keer de goede kant opvalt.' De reacties van het supporterspanel waren redelijk unaniem na de spectaculaire 4-2 van FC Groningen tegen Vitesse. Het rapportcijfer voor de FC: een 7,7.

Sil Piek

steekt enthousiast van wal. 'Heerlijke overwinning! Bij tijd en wijle vroeg ik me af waar ik naar zat te kijken, wat een knotsgekke wedstrijd,' aldus Piek. 'Onze verdediging is zo lek als een vergiet, maar gelukkig viel Vitesse tegen en werd het niet keihard afgestraft. In aanvallend opzicht hebben we met Idrissi, Mahi en Doan goede spelers lopen. Hopen dat de weg omhoog nu gevonden is. Eindcijfer: 7.'

'Eindelijk strijd en passie!' brengt Kevin van der Laan in. 'Groningen liet eindelijk zien ervoor te gaan en knokt twee keer terug van achterstand. Verdiend, hard gewerkt. Idrissi, Mahi en Bacuna vooral! Een 8, eindelijk!'

Ook Jasper Kelder genoot. 'Ha 4 doelpunten, wat een weelde. Hier snakte de club echt naar. Na een matige eerste helft ontbrandde het in de tweede. Vitesse was niet minder, maar het was echt heerlijk om ons team zo weer eens een tandje of 2 bij te zien schakelen. Ik heb genoten, geef een 8'.

'Geweldig dat het een keer de goede kant opvalt,' laat Kris Groenewold weten. 'Misschien ben ik wel een zeikstraal, maar op basis van het eerste uur zag ik geen reden tot juichen. Daar moet bij worden vermeld dat Manschot Groningen in de weg zat. De beleving was prima en vermakelijk, het spel was heel slecht. Na de 2-2 zit het mee en is het resultaat geweldig. Een 8 daarvoor.'

Het slotwoord komt van Ronald Varwijk. 'De tweede helft de strijd gezien die wij als Groningers willen zien. Er werd meer over de flanken gevoetbald waardoor er kansen ontstonden ten opzichte van een hele saaie eerste helft.'

'Idrissi viel erg goed in en Doan bracht was los. Reis ondanks zijn rode kaart geweldig staande gehouden tegen het sterke middenveld van Vitesse. Staat zijn mannetje, fysiek kan hij makkelijk mee en heeft een ontzettend goed loopvermogen. Hij is pas 17! Teamcijfer: 7,5 voor strijd,' blikt een tevreden Varwijk terug.'

