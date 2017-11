Lycurgus overtuigend door naar kwartfinale bekertoernooi

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben eenvoudig de kwartfinale van het bekertoernooi bereikt. In eigen huis werd Zaanstad met 3-1 (25-16, 22-25, 25-21, 25-11) verslagen.

Eind oktober won Lycurgus in de competitie ook al thuis met 3-1 van Zaanstad.

Kwartfinale

Lycurgus treft op woensdag 13 december in de kwartfinale eerstedivisionist EVV uit Elburg of Webton TV uit Hengelo, dat uitkomt in de Topdivisie.

Belangrijk duel

Volgende week zondagmiddag speelt Lycurgus thuis het belangrijke competitieduel tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

