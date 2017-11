Donar overweegt beroep tegen straf

Donar gaat mogelijk in beroep tegen de straf die de club kreeg wegens het opstellen van te veel buitenlanders. De Dutch Basketball League draaide de overwinning van afgelopen zaterdag tegen Aris Leeuwarden terug.

Daardoor verloor Donar de wedstrijd met 20-0. Het was al de tweede keer dit seizoen dat coach Erik Braal de buitenlander-regel overtrad.

Excuses

In een verklaring trekt de club het boetekleed aan voor de gemaakte fouten. 'Donar betreurt dat ze voor de tweede keer in de fout is gegaan, en spreekt richting alle betrokkenen haar excuus uit voor de ontstane situatie. De onrust die hierdoor is ontstaan doet het basketbal in Nederland, en de DBL in het bijzonder, geen goed.'

Besluit terugdraaien

Nu de straf is uitgesproken onderzoekt Donar of het besluit nog is terug te draaien. 'We onderzoeken de rechtmatigheid van de sanctie en beraden ons op de mogelijkheden om tegen dit besluit in beroep te gaan. Dat beroep moet dan voor 29 november zijn ingediend.'

