Be Quick houdt eindelijk de nul, maar komt zelf ook niet tot scoren

Na een aantal nederlagen en gelijke spelen met veel tegendoelpunten was het aan Be Quick 1887 om zondag deze zorgwekkende trend tegen Hercules te stoppen. Dit lukte want de ploeg van coach Kevin Waalderbos hield in Utrecht de nul.

Omdat de Groningers zelf ook niet tot scoren kwamen bleef het bij een puntendeling: 0-0.

Terug van vakantie

Na een ingeplande week vakantie was de selectie van Be Quick afgelopen dinsdag voor het eerst weer aan het trainen geslagen. De doelstelling die in deze periode werd geformuleerd was dat het aantal tegengoals drastisch naar beneden moest.

Sterke defensie

De spelers hadden deze boodschap goed in hun oren geknoopt want behouden een grote kans in de beginfase voor Hercules, verijdeld door doelman Robert Smit, bleef de defensie van de gasten prima overeind.

Bal op de paal

Be Quick kreeg zelf de betere kansen en kwam dichtbij de overwinning. Zo schoot Rick Wiersma in de eerste helft op de paal en misten na de pauze Daan Driever, met een stiftje, en Twan Nieboer, via een gevaarlijke kopbal, het doel op een haar na. Ook een schot van Erik Nederhoed werd door de uitblinkende doelman van Hercules Fons Mulder gestopt.

Ranglijst

De Groningers klimmen door deze puntendeling één plaatsje in derde divisie naar de dertiende positie met twaalf punten uit twaalf wedstrijden. Eerstvolgende wedstrijd voor de withemden is op zaterdag 25 november. Dan komt laagvlieger HBS op bezoek op sportpark de Esserberg.

Lees ook:

- Defensieve fouten Be Quick afgestraft door HSC'21

- Be Quick heeft wederom niet genoeg aan een voorsprong en gaat onderuit