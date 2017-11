Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Vitesse

FC Groningen won zondagmiddag in een spectaculaire wedstrijd met 4-2 van Vitesse. De FC knokte zich twee keer terug van een achterstand, 0-1 en 1-2, en kwam door treffers van Idrissi, Mahi en Van Weert aan de goede kant van de score te staan.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel tegen Vitesse was 7,33 oftewel 'Best Goud'. Er werden in totaal 1720 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Thuis tegen Feyenoord

Op zaterdag 25 november vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Het duel in het Noordlease stadion begint om 19:45 uur.

