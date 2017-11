Deel dit artikel:











Veracles kan niet stunten in bekertoernooi tegen landskampioen (Foto: Flickr/Sportpixonline (Creative Commons))

De volleybalsters van Veracles uit Groningen hebben zondag niet voor een verrassing kunnen zorgen in het bekertoernooi. In de achtste finale was regerend landskampioen Sliedrecht met 3-0 te sterk voor de ploeg van coach Paul Oosterhof.

Goede eerste set In de eerste set kon Veracles, luid aangemoedigd door 300 fans in het Willem Alexander Sportcentrum, de favoriet goed bijbenen. De studentes namen zelfs met 14-10 de leiding. De voorsprong kon net niet succesvol verdedigd worden omdat de spanning toesloeg bij Veracles. Hiervan maakte de landskampioen gebruik en trok met 24-26 aan het langste eind. Verzet gebroken Na deze tegenslag was het verzet bij Veracles gebroken. De gasten namen het initiatief over en wonnen de volgende twee sets in Groningen relatief eenvoudig getuige de setstanden van respectievelijk 17-25 en 14-25. Veracles kan zich nu weer op de competitie concentreren. Lees ook: - ACLO doorbreekt grens van tienduizend verenigingssporters

