Scheikundige wereldtop aanwezig in Groningen voor Nobelprijswinnaars

Chinees, Tsjechisch, Russisch en Amerikaans. Achttien verschillende nationaliteiten zijn bijeengekomen tijdens de opening van een vier dagende durende bijeenkomst van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in De Oosterpoort ter ere van de drie Nobelprijswinnaars: Ben Feringa van de Groningse universiteit, de Franse Jean-Pierre Sauvage en de Schots-Amerikaanse Sir James Fraser Stoddard.

De drie, die een jaar geleden de prijs wonnen, zijn voor het eerst samen in Groningen.

Nieuwste ontwikkelingen

Zo'n 300 jonge en gelauwerde onderzoekers vanuit de hele wereld zijn naar de stad Groningen gekomen. De aanwezigen laten zich bijpraten door allerlei sprekers over de wereld van scheikunde, de nieuwste ontwikkelingen en natuurlijk over de nanomotortjes. De machientjes die uit slechts enkele moleculen bestaan en onder invloed van licht bewegen.

Persoonlijk woord

De eerste spreker van het congres was Bert Meijer, chemicus en universiteitshoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, maar ook oud-studiegenoot van Ben Feringa. 'Ik ben hier geboren en getogen en de beste tijd van mijn leven gehad' zegt Meijer.

'We kennen elkaar heel goed en het is een eer om voor hem en de andere Nobelprijswinnaars te spreken. Toch is het ook moeilijk, want je wil toch al die chemici vertellen wat er nieuw is in de wetenschap. Maar je wilt ook een persoonlijk woord richting de winnaars uitspreken. En dat heb ik geprobeerd.'

Volgens Feringa is dat goed gelukt. Hij heeft genoten van zijn vriend en oud-studiegenoot. 'Heel bijzonder en ik zag ook weer foto's terug van die tijd. Onze roots liggen hier in Groningen in de zeventiger jaren'.

'Feest van de wetenschap'

Ook de Nobelprijswinnaars gaan de aankomende dagen nog spreken op het congres. Ben Feringa voelt zich vereerd dat de scheikundige wereldtop naar Groningen is gekomen voor hem en zijn collega Nobelprijswinnaars. 'Dit is een feest van de wetenschap'.

Elmer Sterken, Rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, is ook trots: 'Het is mooi dat we op deze manier de drie Nobelprijswinnaars kunnen eren, hier in Groningen. Het is mooi dat zoveel nationaliteiten hier bijeen zijn om zoveel mooie wetenschap te doen.'

Het evenement: 'Molecular Machines Nobel Prize Conference' duurt nog tot woensdag.

