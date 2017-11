Chauffeur melktankwagen vandaag voor de rechter om treinongeluk Winsum

De chauffeur die vorig jaar met zijn melktankwagen in botsing kwam met een trein op een onbewaakte spoorwegovergang in Winsum, staat vandaag voor de rechter.

De 30-jarige man uit het Drentse Diphoorn wordt verdacht van overtreding van de spoorwegwet. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij geen voorrang gegeven aan de trein. De chauffeur en zijn werkgever hebben de fout al erkend: de chauffeur heeft de trein over het hoofd gezien.

Het niet verlenen van voorrang is een overtreding, geen misdrijf. Daarom verschijnt de man voor de kantonrechter. Die kan hem hooguit tot een boete veroordelen.

'Boem'

'Ik reed weg bij de laatste veehouder en reed richting spoor. En in één keer sta je oog in oog met een trein. Je mist hem, dan is het mis. Boem. Ik ben een stuk van de film kwijt en werd wakker door geschreeuw van mensen buiten. We maakten samen de deur open van de wagen en ik liep er zo uit. Hoe dat kan... het had heel anders kunnen aflopen', zegt de chauffeur.

Bij het treinongeluk vielen achttien gewonden, waarvan drie zwaargewond. In de trein zaten ongeveer vijftig passagiers. De meesten liepen kneuzingen en snijwonden op door rondvliegend glas. De machinist bleef ongedeerd. De chauffeur van de melkwagen raakte zelf lichtgewond.

Materiële schade

Verslaggever Peter Steinfort volgt de zaak maandag in de rechtbank. 'Het is de vraag of de kantonrechter vandaag al uitspraak doet', vraagt hij zich af. Een andere vraag waar antwoord op moet komen is de afwikkeling van de materiële schade, een bedrag dat in de miljoenen zal lopen. 'Daarom is ook de werkgever van de chauffeur aanwezig. Maar over het precieze bedrag zal nog wel even gesteggeld worden.'

