Bus met uitverkoren Groningers is op weg naar Zwitserland (Foto: Arriva)

Op het Hoofdstation in Groningen is maandagochtend een groep treinreizigers per bus vertrokken voor een 'adviestrip' naar treinfabrikant Stadler in Zwitserland. De reizigers gaan met Arriva mee om te bepalen hoe de nieuwe treinen eruit komen te zien.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

De vervoerder laat in Zwitserland achttien nieuwe treinen bouwen van het type Flirtino. Deze gaan vanaf 2020 over het Groningse en Friese spoorwegnet rijden. Stoelen en USB-poorten Arriva laat reizigers in de fabriek in Bussnang meedenken over het interieur van de nieuwe treinen. Zo mag de groep bijvoorbeeld bepalen wat voor stoelen erin komen, hoe de bekleding eruit komt te zien en waar de USB-contacten komen te zitten. Voor Arriva hangt nog wel een prijskaartje aan de keuzes die reizigers gaan maken. De extra kosten voor mooiere bekleding en betere stoelen kunnen oplopen tot één miljoen euro, laat directeur Anne Hettinga weten. 'Dus we moeten ook een beetje op de centjes letten', aldus Hettinga. Honderden reizigers Begin vorige maand deed Arriva een oproep aan reizigers om mee te gaan naar Zwitserland. Dat leverde driehonderd reacties op uit Groningen en Friesland. Daaruit trok Arriva twaalf uitverkorenen, die maandagochtend vertrekken richting Zürich. Ondanks dat het uiterlijk van de nieuwe treinen nog niet is bepaald, weet Arriva al wel hoe ze er onder de motorkap uit komen te zien. De Flirtino-treinen, samen ontwikkeld met Stadler, gaan rijden op biodiesel en elektriciteit. Daarmee sorteert de vervoerder voor op (gedeeltelijke) elektrificatie van de noordelijke lijnen, met name Groningen-Leeuwarden. Opknapbeurt voor oude treinen De 51 Spurt-treinen die nu door het Groningse en Friese landschap rijden, krijgen een opknapbeurt. Zo kunnen deze treinen straks ook rijden op biodiesel en elektriciteit, waardoor ze bij aankomst en vertrek op stations minder lawaai maken. De reis naar Zwitserland duurt drie dagen. Maandag staat in het teken van de heenreis. Dinsdag wordt de fabriek bezocht. Op woensdag gaan de reizigers weer terug naar het Noorden.