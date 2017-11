Deel dit artikel:











Actiegroep roept hulp provincie in om komst supermarkt tegen te houden (Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

De megasupermarkt die de gemeente Tynaarlo wil bouwen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde blijft verzet oproepen. De actieclub StopTynaarlo heeft nu een brief geschreven naar Gedeputeerde Staten van de provincie.