Wat zijn de meest voorkomende achternamen in Ommeland?

In Stad en Ommeland is de kans groot dat iemand De Vries heet. (Foto: Flickr / Antoon Kuper (creative commons))

In Stad heten de meeste mensen De Vries, Bakker en De Boer, maar dat geldt niet voor de rest van de provincie. De Vries blijft ook hier de onbetwiste nummer één, dat wel.

De andere twee podiumplaatsen zijn voor Bos en Smit. Dat zocht Telefoonboek.nl uit.

In heel Nederland zijn er ongeveer 300.000 unieke achternamen - op zo'n zeventien miljoen Nederlanders relatief weinig. Ook in onze provincie delen veel mensen dezelfde achternaam, ook al zijn ze niet perse familie van elkaar.

Veelvoorkomend in Stad en Ommeland

De achternaam De Vries komt net als in Stad ook in Ommeland het meest voor. In de database van Telefoonboek.nl is de naam 919 keer te vinden. Het zilver is voor de achternaam Bos, die 663 keer voorkomt. In de provincie kunnen bij de achternaam Smit 612 kruisjes worden gezet. Daarmee staat Smit net boven de achternamen Boer (604) en Mulder (602).

Top tien

De top tien meest voorkomende achternamen in de provincie Groningen - Stad dus niet meegerekend - ziet er volgens het online telefoonboek als volgt uit:

1. De Vries (919)

2. Bos (663)

3. Smit (612)

4. (De) Boer (604)

5. Mulder (602)

6. Bakker (539)

7. Veen (538)

8. Dijk (488)

9. Meijer (428)

10. Vos (354)

