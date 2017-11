'Mahi was tegen Vitesse meer een teamplayer'

FC Groningen won zondagmiddag weer eens, met 4-2 van Vitesse. Opvallend was de positieve rol van Mimoun Mahi, die de laatste weken onder vuur lag vanwege zijn instelling.

'Hij heeft wel gevoeld dat hij wat moest doen, in positieve zin', zegt analist Barend Beltman in de sportdiscussie op Radio Noord.

Mahi kreeg flinke kritiek te verwerken, onder meer door zijn gedrag richting ploeggenoot Lars Veldwijk. Veldwijk werd verbaal flink beledigd door Mahi, waarna een deel van de spelersgroep aangaf de buik vol te hebben van zijn gedrag.

'Mahi is Gekke Gerrit niet'

Tegen Vitesse manifesteerde de aanvaller zich positief, zag ook Beltman. 'Hij ging heel nadrukkelijk meejuichen en naar zijn medespelers toe. Hij ging ook naar het publiek, om ze te bedanken. Hij is niet Gekke Gerrit natuurlijk. Als het publiek tegen je is... Hij heeft wel gevoeld dat hij wat moest doen, in positieve zin. Het mooiste had ik nog gevonden als Veldwijk er voor hem was ingekomen en dan samen handen schudden.'

'Mahi kan iets extra's brengen. Hij is een speler die een wedstrijd kan laten kantelen', vindt voormalig FC-speler Arjan Blaauw.

'Mahi was meer een teamplayer'

'Misschien werd hij ook wel geprikkeld', vermoedt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas, over het optreden van Mahi. 'Omdat hij voor zijn gevoel te kakken werd gezet, had hij zoiets van: 'Wacht even, als ik nog een mooie transfer wil maken en met Marokko mee wil naar het WK in Rusland, dan moet ik nu echt mijn stinkende best gaan doen'. Hij was nu ook meer een teamplayer. Hij gaf assists, dat hebben we hem de eerste elf wedstrijden niet zien doen.'

Geen Veldwijk: 'Er moet wat gebeurd zijn'

Groningen won dus weer eens, maar dat wil niet zeggen dat alles weer koek en ei is nu. Opvallend was bijvoorbeeld dat spits Lars Veldwijk aan de kant bleef. Hij had volgens trainer Ernest Faber niet goed genoeg getraind in de aanloop naar de wedstrijd met de Arnhemmers.

Onzin, volgens Baas. 'Er moet wat gebeurd zijn, anders kan ik dit niet verklaren. Lars Veldwijk heeft in zijn hele carrière nog nooit fatsoenlijk hard getraind. Dat weet je als je hem ophaalt uit Noorwegen, dat heb je sinds hij hier is elke week gezien. En nu staat hij er ineens naast omdat hij niet hard genoeg traint. Dat geloof ik niet. Er is weer wat voorgevallen. Dat kan niet anders.'

'Van Weert is constant aan het sjouwen'

Maar dat Tom van Weert nu in de spits stond, is volgens Blaauw zo gek nog niet. 'Als je Veldwijk vergelijkt met Van Weert, dan zou ik het ook wel weten. We hebben het gisteren gezien, Van Weert was constant aan het sjouwen. Dan willen we hier ook zien. En Veldwijk kan dat niet opbrengen.'

Volgende tegenstander: Feyenoord

Zaterdagavond om 19:45 uur ontvangt Groningen landskampioen Feyenoord in het eigen Noordlease Stadion. De Rotterdammers zijn bezig aan een belabberd seizoen en staan pas zevende.

'Feyenoord is voor nu een ideale tegenstander, je kunt ze niet op een beter moment krijgen', vindt Baas. Maar toch rekent hij op een zege voor Feyenoord. 'Het wordt 1-2. Feyenoord heeft wel klasse hoor.'

De andere twee analytici rekenen op een gelijkspel. 'Het wordt 2-2', voorspelt Beltman. '1-1', zegt Blaauw.

